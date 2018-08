Mor als 91 anys l'escriptora Lluïsa Forrellad

Diumenge, 5 d'agost de 2018 13:40 h

(ACN/ Redacció)- L'escriptora Lluïsa Forrellad i Miquel (Sabadell, 1927) ha mort aquest dissabte als 91 anys. Amb inicis d'actriu, Forrellad es va donar a conèixer pel gran públic quan l'any 1953 i amb només amb 26 anys va aconseguir el Premi Nadal amb la seva primera novel·la, Siempre en capilla, reeditada en versió catalana el 2007. L'obra narra en primera persona i des d'un curiós punt de vista els tràngols de dos metges i d'un químic acabats de doctorar durant una epidèmia de diftèria al Londres de finals del segle XIX. Aclaparada pel sorprenent èxit i per la pressió dels mitjans de comunicació, la jove narradora de Sabadell –germana bessona de la també coneguda escriptora Francesca Forrellad- va desaparèixer del mapa literari. Després de cinc dècades de silenci, l'any 2006 Lluïsa Forrellad va tornar amb la publicació de la novel·la Foc latent, publicada per Angle Editorial, un thriller romàntic ambientat a la Barcelona convulsa del pas del segle XIX al XX. Seguirien les novel·les Retorn amarg (2008), El primer assalt (2009) i L’olor del mal (2011), totes elles publicades per Angle Editorial