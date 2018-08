La història que no va ser

Divendres, 17 d'agost de 2018 11:00 h

Jo soc aquell que va matar FrancoJoan-Lluís LluísEdicions ProaBarcelona, 2018304 pàgines20,00 €L’habilitat dels grans escriptors és atreure amb qualsevol tipus d’història. Allò important no són els fets si, ans la manera d’explicar-los. Qualsevol història pot ser explicada, qualsevol narració es pot convertir en realitat a través de la ploma d’un escriptor. I això és el que ha fet, el que ha creat, Joan-Lluís Lluís amb Jo soc aquell que va matar Franco, un llibre que ha estat reconegut amb el Premi Sant Jordi i que esdevé una màgica aventura que entrellaça aspectes històrics, d’altres d’hipotètics o fantasiosos amb, també, una mirada a la societat de les comarques nord-catalanes. Tot plegat cosit, de manera bella, per la literatura fresca, treballada de Lluís.La vida d’Agustí Vilamat, nascut el 1916, transcorre en paral·lel als grans esdeveniments de la primera meitat del segle XX. La dictadura de Primo de Rivera, les il·lusions de la República, el Govern de la Generalitat, la inestabilitat política i el cop feixista que porta a la dita Guerra Civil. Una guerra que els catalans van perdre; molts van morir i d’altres van emprendre el camí de l’exili, on, tampoc van ser gens ben rebuts pel govern francès. Però la història no acaba el 1939 i Franco declara la guerra als països aliats i s’implica en la II Guerra Mundial. La frontera espanyola avança cap al nord i l’Agustí es converteix en un resistent, ell que tota la vida ha treballat amb paraules, enamorat dels diccionaris, borni de petit... es veu implicat en aquella lluita armada per recuperar les llibertats, en unes contrades en què parlen la seva mateixa, però que tenen el cor dividit entre Catalunya i França. I sí, els aliats guanyen la guerra i Franco perd, i l’Agustí serà protagonista dels moments decisius....Joan-Lluís Lluís ha dibuixant una bella història literària, atractiva i seductora, amb una aventura que la seva literatura fa creïble i real. La història podia haver anat de manera diferent, i seguint les paraules de Pere Quart, ell l’ha somiat i l’ha refet. Però aquella Història, amb majúscules, és feta per petites històries particulars, d’homes i dones que han lluitat per a escriure-la, persones anònimes, amb d’altres dedicacions i inquietuds, com Agustí Viladamat, dedicat a la paraula, als mots, a la llengua que també parlen en aquelles contrades veïnes, però que tenen el cor dividit.Jo soc aquell que va matar Franco és un gaudi dels sentits literaris, un llibre curosament treballat i construït en la seva literatura. Assaborim cada pàgina, amb les seves descripcions de situacions, moments i entorns narrats amb detall, alguns amb humor refinat o amb dramatisme contingut. Un llibre per a reflexionar i degustar amb delit.