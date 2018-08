[Novetat] REVISTA DE CATALUNYA, 302

Dimarts, 21 d'agost de 2018 12:55 h

No hi ha cap vot

S’ha publicat el número 302 de la Revista de Catalunya , el primer amb un nou director, Agustí Pons , que substitueix Quim Torra, en passar aquest a assumir la presidència de la Generalitat de Catalunya. En aquest número destaquen de manera especial sengles textos de Quim Torra, que s’acomiada dels lectors i de Jordi Cuixart, que felicita la revista per les 300 números publicats fins ara.Aquest número de la històrica Revista de Catalunya presenta articles destacats com el dedicat a Bandera Roja per Jordi Borja, un dels seus fundadors, o el del professor d’història Oriol Dueñas sobre el Liceu de Barcelona durant la Guerra Civil. També s’inclouen articles d’opinió de Vicenç Villatoro i l’interessant “Sixena: la croada de la memòria”a càrrec de Francesc Canosa, a banda de les seccions habituals “Revista de les Arts”i “Espai de Lectura”.