El CNI intenta amagar la seva implicació en els atemptats de Barcelona i Cambrils

Última actualització Dimarts, 31 de juliol de 2018 21:30 h

Les clavegueres de l'Estat van donar una suposada exclusiva a TV3 per blanquejar la presència del president espanyol i la del rei en el primer aniversari dels atemptats de Barcelona

@joanpuig .- Comencen els intents per desvirtuar la possible acusació d’atemptat de falsa bandera. Els actes del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils cada vegada són més a prop, i la campanya per evitar que el president del Gobierno se’m porti crítiques ja ha començat. Segons ha pogut saber La República, l’exclusiva que va publicar la Televisió Pública de Catalunya sobre l’Imam de Ripoll fou interessada.

Segons la notícia publicada al Telenotícies Migdia, i citant fonts del CNI, l’Iman de Ripoll contactat durant la seva etapa a la presó no va superar un test psicològic per ser confident. Una informació que, segons ha pogut saber La República, no correspon amb els criteris amb els quals el cos d’intel·ligència incorpora nous confidents, ja que no tenen cap obligació de passar un test psicològic amb aquest estatus. Un de molt diferent del que ocupa un agent del CNI, qui sí que ha de passar una sèrie de proves psicològiques.